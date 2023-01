Unternehmensnachrichten und Empfehlungen von Banken:



Die Aktien von Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) würden derzeit um fast 6% zulegen, nachdem eine strategische Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Janssen Biotech zur Entwicklung einer Immuntherapie zur Krebsbekämpfung bekannt gegeben worden sei.



Die Aktien des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) würden heute um mehr als 3,5% steigen. Das Unternehmen habe seine Umsatzprognosen angehoben und dränge in Berlin auf weitere Großaufträge. Im vergangenen Jahr habe der Konzern 700 Millionen Euro für den Ausbau der Produktionskapazitäten bereitgestellt und schockiere mit einem Plan zur Stärkung der deutschen Armee. Die Stimmung sei auch durch die Vereinbarung Deutschlands über die Lieferung von Leopards an die Ukraine verbessert worden.



Die Veröffentlichung guter Quartalsergebnisse beflügele die Aktien von Sartorius (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF), die derzeit fast 3% im Plus lägen.



Die Futures auf den DAX würden heute moderat niedriger handeln. Der Index bleibe in der Nähe der lokalen Höchststände und des Widerstands, der durch das 78,6%-Retracement markiert werde. (26.01.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Donnerstagshandel an den europäischen Aktienmärkten bringt eine verbesserte Stimmung unter den Anlegern, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verzeichne heute Kursgewinne, ausgelöst durch die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA). Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung konzentriere sich in erster Linie auf Makrodaten aus den USA. Um 14:30 Uhr würden die vorläufigen BIP-Daten aus den USA, die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und die wöchentliche Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung bekannt gegeben. Nach Börsenschluss würden Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) und Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) ihre Quartalsergebnisse vorlegen. MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) werde seine Ergebnisse vor der Eröffnung der Wall Street-Sitzung bekannt geben.Tesla-Zahlen:Die Stimmung der Anleger in Europa habe sich am Mittwoch aufgrund der besseren Zahlen von Tesla verbessert. Die meisten Unternehmen würden jetzt im Plus notieren.