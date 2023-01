Gestützt hätten Spekulationen, dass ein Großteil der schlechten Unternehmensnachrichten bereits eingepreist sei, habe es am Markt geheißen. Die Technologietitel an der NASDAQ hätten von unerwartet guten Quartalszahlen von Netflix profitiert und überdurchschnittlich angezogen. Der Dow Jones Industrial habe mit einem Plus von 1,00 Prozent auf 33.375,49 Punkte geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe am Freitag 1,89 Prozent auf 3.972,61 Zähler gewonnen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe um 2,86 Prozent auf 11.619,03 Punkte zugelegt. Das sei der höchste Tagesgewinn seit Ende November gewesen.



Mit Rückenwind von der Wall Street habe die Börse in Tokio zum Wochenstart zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe am Montag mit 26.906,04 Punkten und damit 1,3 Prozent höher als vor dem Wochenende geschlossen. Die chinesischen Aktienmärkte würden wegen des Neujahrsfestes geschlossen bleiben.



Auf der Terminseite sei es zum Wochenstart sehr ruhig. Secunet veröffentliche das Jahresergebnis. In den USA gehe am heutigen Montag der Prozess um Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA)-Chef Elon Musk weiter. Im Prozess zu Betrugsvorwürfen von Anlegern gegen Elon Musk sei der Tech-Milliardär selbst in den Zeugenstand gerufen worden. Viel sei dabei allerdings zunächst nicht herausgekommen: Rund eine halbe Stunde nach Beginn von Musks Befragung durch den Anwalt der Kläger am Freitag habe sich das Gericht bis Montag vertagt.



Im Blick dürfte zudem der Stahlhersteller Salzgitter stehen. Das Unternehmen wolle bis 2033 etwa 500 bis 800 Stellen abbauen. Und auch auf Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) dürften die Anleger blicken. Eine Wertberichtigung auf eine Beteiligung in Schweden habe 2022 am Gewinn von Symrise gezehrt. Der Umsatz habe dank Übernahmen und höherer Verkaufspreise aber deutlich zugelegt. Symrise habe zudem betont, für 2022 eine "attraktive Dividendenpolitik beizubehalten".



(Mit Material von dpa-AFX) (23.01.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzt sich zum Wochenstart wohl wieder klar von der zuletzt wackelnden Marke von 15.000 Punkten ab, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Er profitiere dabei vom starken Freitag an der Wall Street. Knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex 0,4 Prozent höher auf 15.100 Punkte.Am vergangenen Donnerstag sei es zur ersten nennenswerten Kurskorrektur im bisher so starken neuen Börsenjahr gekommen. Der Rutsch unter 15.000 Punkte sei aber schnell wieder aufgeholt worden. In den USA habe der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) analog die Marke von 33.000 Punkten verteidigen können. Die Technologiewerte an der NASDAQ hätten sich sogar bärenstark gezeigt.