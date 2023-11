Auf der Konjunkturseite stünden am Vormittag die Erzeugerpreise in Deutschland für Oktober im Blickpunkt.



Stagnation habe zum Ende einer robusten Börsenwoche die Devise am US-Aktienmarkt gelautet. Der Dow Jones Industrial habe am Freitag 0,01 Prozent höher bei 34.947,28 Punkten geschlossen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 15.837,99 Zählern aus dem Handel gegangen. Der Index bringe es damit auf ein Wochenplus von zwei Prozent. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,13 Prozent höher bei 4.514,02 Punkten geschlossen.



In Asien hätten sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenstart uneinheitlich entwickelt. Während es in Japan Gewinnmitnahmen gegeben habe, hätten die Börsen in China und Hongkong zugelegt. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe im späten Handel leicht dazugewonnen. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) im späten Handel 1,7 Prozent zugelegt, nachdem er am Freitag noch mehr als zwei Prozent verloren habe.



In Japan sei der Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) zwischenzeitlich um 0,8 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als 30 Jahren geklettert. Danach hätten Investoren allerdings Kasse gemacht, sodass der Index zum Wochenauftakt 0,59 Prozent auf 33.388 Punkte nachgegeben habe.



Mit Material von dpa-AFX







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich in den vergangenen Wochen stark präsentiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Seit dem Oktober-Tief sei der deutsche Leitindex fast neun Prozent gestiegen. Am Freitag habe er 0,8 Prozent höher bei 15.919,16 Punkten geschlossen. Dieses Niveau dürfte der DAX zum Wochenstart behaupten. Der Broker taxiere den deutschen Leitindex rund anderthalb Stunden vor dem Handelsstart drei Punkte höher auf 15.922 Punkte.Im Fokus dürfte am heutigen Montag im DAX die Aktie von Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) stehen. Nach der jüngsten milliardenschweren Glyphosat-Niederlage in den USA werde die Aktie zum Handelsstart deutlich niedriger erwartet. Im Blickfeld dürfte zudem weiterhin die Aktie von Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) stehen. Am Freitag habe sich mehr als sieben Prozent zulegen können und sei der Top-Gewinner im DAX gewesen. Sie hätten weiter von dem jüngsten Durchbruch im Ringen um finanzielle Garantien des Bundes profitiert.