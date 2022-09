Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) schicke seine Sportwagentochter Porsche AG ungeachtet der aufziehenden Rezession und verunsicherter Anleger an die Börse. Der Aufsichtsrat habe die Preisspanne für die stimmrechtslosen Porsche-Vorzugsaktien auf 76,50 bis 82,50 EUR festgelegt. Das entspreche einem Firmenwert von 70 bis 75 Mrd. EUR. Mit dem Börsengang allein könne VW bis zu 9,4 Mrd. EUR einnehmen. Damit wäre Porsche die größte Neuemission in Deutschland seit mehr als 25 Jahren.



Porsche AG spiele beim Börsengang weiter mit der Zahl 911, nach der seine Sportwagen-Ikone benannt sei. Für das Jahr 2022 solle eine Dividende von 911 Mio. EUR ausgeschüttet werden. Das wäre ein Euro je Aktie, denn Porsche habe bereits die Zahl seiner Aktien auf 911 Mio. festgelegt. Die Dividende sei eine "symbolische Zahl", die nicht zwangsläufig etwas mit der künftigen Dividendenpolitik zu tun habe, habe Porsche erklärt. Grundsätzlich solle nach dem Börsengang jährlich rund 50% des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden.



Beim Euro hätten sich die Kursausschläge gestern in Grenzen gehalten. Am Ende habe die Gemeinschaftswährung dennoch leichter notiert.



Wie gestern erwähnt, bleibe der Ölpreis tendenziell unter Druck. So auch gestern. Weiter (erwartet) steigende Zinsen würden auf der Konjunktur und damit auf der erwarteten Erdölnachfrage lasten. (20.09.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die bevorstehenden Zinsschritte schürten erneut die Rezessionssorgen der Anleger, so die Analysten der Nord LB.Der DAX habe somit zum Wochenauftakt in der Spitze mehr als 1% nachgegeben. Doch nach positiven Impulsen von der Wall Street sei der deutsche Leitindex ins Plus (+0,49%) gedreht. Der MDAX sei um +0,11% gestiegen, der TecDAX sei um -0,36% gesunken. S&P-500 um +0,69% und der NASDAQ-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) um +0,76% geklettert.