Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das US-Arbeitsministerium hat die Inflationsdaten für den Monat Februar mitgeteilt, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Die seien exakt so ausgefallen wie von den Volkswirten erwartet. Die Reaktion an den Aktienmärkten halte sich dementsprechend in Grenzen. Nach wilden Ausschlägen nach unten und oben pendle der DAX weiter um die Marke von 15.100.Laut US-Arbeitsministerium seien im Februar die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,0 Prozent gestiegen, die Kernrate um 5,5 Prozent. Der Anstieg im Vergleich zum Januar habe 0,4 Prozent betragen. Diese Werte seien allesamt vom Markt so erwartet worden - entsprechend würden sich die Auswirkungen in Grenzen halten. (14.03.2023/ac/a/m)