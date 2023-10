Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "If in doubt, zoom out!" Dieses Börsenbonmot bringt unsere analytische Vorgehensweise absolut treffend auf den Punkt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX Den Quartalsultimo möchten die Analysten nutzen, um "den Charme der hohen Zeitebene" nochmals exemplarisch aufzuzeigen. Schließlich liege beim DAX® derzeit eine ganz besondere Konstellation vor. Mit 16.529 Punkten hätten die deutschen Standardwerte ein höheres Hoch und mit 15.139 Punkten ein tieferes Tief als im vorangegangenen 2. Quartal verbucht. In der Konsequenz entstehe ein sog. Außenstab. Den Begrenzungen einer solcher "outside candle" messe der Techniker regelmäßig eine besondere Bedeutung zu, womit die strategischen Leitplanken schon mal definiert seien. Die obere Begrenzung harmoniere dabei bestens mit den Hochs von Ende 2021 und Anfang 2022 (16.290/16.285 Punkten). Andererseits bilde das erwartungsgemäß herausfordernde 3. Quartal ein "bearish engulfing". Bei einem Abgleiten unter den unteren Signalgeber müssten Anlegerinnen und Anleger indes von einem Scheitern am beschriebenen "Deckel" ausgehen. Gleichzeitig würden dann auch die Risiken der Ausprägung eines klassischen Doppeltops steigen.Das höhere Hoch und das tiefere Tief im Vergleich zum Vorquartal - sprich das beschriebene "outside quarter" - besitze allerdings noch eine weitere Botschaft. Für den DAX® hätten die Analysten auf Basis der Daten seit 1988 dieses besondere Chartmuster statistisch genauer untersucht. Seit Bestehen des Auswahlindex sei der September-Außenstab erst der 16. seiner Art. Es handle sich also tatsächlich um ein besonderes und durchaus seltenes Chartmuster. Im Chart hätten die Analysten die "outside quarters" der letzten 20 Jahre mit den grünen Pfeilen markiert. Es falle auf, dass auf das Phänomen "Außenstab" oftmals ein konstruktives Quartal folge. Historisch betrachtet sei dies sogar in knapp 87% aller "outside quarters" der Fall. Im Mittel könne das Aktienbarometer dabei um 8,4% zulegen. Damit falle die Performance besser aus als häufig lehrbuchmäßig als Gesamtjahresertrag auf der Aktienseite unterstellt werde. Zur Wahrheit gehöre allerdings auch, dass der letzte Außenstab von Ende 2021 für das einzige schmerzhafte Fehlsignal mit DAX®-Verlusten von gut 9% im 1. Quartal 2022 gesorgt habe. Dennoch sei das Phänomen über die letzten 35 Jahre insgesamt ein Mutmacher. Gerade nach dem schwachen Q3 sei am Aktienmarkt jeder Rettungsanker willkommen. (02.10.2023/ac/a/m)