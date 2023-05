Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt haben die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt viel zur Schwankungsarmut beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) sowie zu stark zusammengezogenen Bollinger Bänder geschrieben.Auf Phasen der Kontraktion würden regelmäßig neue Trendphasen folgen. Ein weiteres Argument liefere in diesem Kontext - und das schon sehr lange - die Hoch-Tief-Spanne der deutschen Standardwerte: Seit einem Monat bewege sich das Aktienbarometer in äußerst engen Grenzen zwischen 15.662 Punkten auf der Unter- und 16.012 Punkten auf der Oberseite. Ähnlich eng sei die Range in den USA, wo der S&P 500® seit Ende März zwischen 4.048 und 4.187 Punkten schwanke. Hierzulande sei bei den deutschen "blue chips" nach den jüngsten beiden Außenstäben auf Wochenbasis nun das gegenteilige Pendant in Form einer klassischen "inside week" gefolgt. Auch dieses Muster passe perfekt zur derzeit geringen Volatilität. In der höheren Zeitebene falle noch ein weiterer Aspekt auf: Die letzten vier Wochenkerzen würden jeweils markante Lunten aufweisen. D.h. die jüngsten Kerzen würden nochmals die Bedeutung der wichtigen Unterstützungszone aus den Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten, den jüngsten Korrekturtiefs sowie dem "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte) untermauern. Auf der Oberseite ist und bleibt der Trigger indes die 16.000er-Marke, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (15.05.2023/ac/a/m)