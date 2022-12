Die Wall Street habe am Montag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet. Die Konjunktursorgen infolge restriktiver geldpolitischer Signale hätten sich auch zu Beginn der neuen Woche hartnäckig gehalten. Die zinssensiblen Technologiewerte seien besonders stark unter Druck geraten. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe um 0,49 Prozent auf 32.757,54 Punkte nachgegeben. Börsianer würden weiterhin damit rechnen, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen im kommenden Jahr merklich anhebe. Zwar habe die FED zuletzt ihr Straffungstempo etwas verringert, zugleich aber zu erkennen gegeben, dass sie ihren Inflationskampf entschlossen fortführen wolle.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Dienstag deutlich schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe 2,5 Prozent schwächer geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um zwei Prozent gesunken und der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der Sonderverwaltungszone Hongkong habe 2,1 Prozent eingebüßt.



Auf der Terminseite bleibe es weiter ruhig. FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) und Nike (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) würden am Abend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen melden. Im Fokus dürften zudem weiter Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) stehen. Volkswagen sei am Montag mit einem Dividendenabschlag von 19,06 Euro gehandelt worden. Zudem habe es Absatzzahlen für November gegeben. Bei Rheinmetall stünden weiter die Probleme mit dem Schützenpanzer Puma im Fokus. Der vorerst ausgesetzte Nachkauf weiterer Puma für die Bundeswehr habe die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall am Montag weiter absacken lassen.



(Mit Material von dpa-AFX) (20.12.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die ohnehin schwache Marktstimmung hat am Dienstag von der japanischen Notenbank einen weiteren Dämpfer erhalten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit einem überraschenden Strategiewechsel habe die Bank of Japan (BoJ) Schockwellen durch die Märkte geschickt. Sie habe überraschend entschieden, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewege.