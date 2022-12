Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Dienstag notiert der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch wieder tiefer, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Kurzzeitig habe die niedriger als befürchtet ausgefallene Inflation in den USA den DAX am Dienstag aus dem Seitwärtskorridor nach oben befördert. Doch noch bleiben bei den Anlegern Zweifel, dass FED und EZB bereits die Zügel lockern und die Inflation trotzdem in den Griff bekommen können, so Völkl. Entscheidend werde nun das Wording von FED-Chef Jerome Powell nach der Zinssitzung - ein Zinsschritt um 50 Basispunkte gelte dabei quasi als sicher.Der Rückgang bei der Inflation sei ein gutes Zeichen, doch für Entspannung sei es noch zu früh. Die Aussagen der Notenbanken dürften nun genau beobachtet werden. (14.12.2022/ac/a/m)