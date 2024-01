Auf der Terminseite stünden heute wieder einige Quartalszahlen im Fokus. Es würden unter anderem Novartis (ISIN CH0012005267 / WKN 904278), Novo Nordisk (ISIN DK0062498333 / WKN A3EU6F), GlaxoSmithKline (ISIN GB00BN7SWP63 / WKN A3DMB5), Boeing (ISIN US0970231058 / WKN 850471), MasterCard (ISIN US57636Q1040 / WKN A0F602) und QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121) berichten.



Auf der Konjunkturseite stehe die Zinssitzung der US-Zentralbank FED im Mittelpunkt. Am Abend gebe der geldpolitische Ausschuss FOMC seine Beschlüsse bekannt. Es werde fest damit gerechnet, dass die Währungshüter an ihrer straffen Geldpolitik zunächst festhalten würden. Jedoch werde angesichts der deutlich gefallenen Inflation in diesem Jahr noch mit deutlichen Zinssenkungen gerechnet. Dementsprechend erhoffe man sich von der heutigen Sitzung Hinweise. Am Nachmittag würden in den USA zudem Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet.



In Europa stünden mit Inflationszahlen aus Deutschland und Frankreich heute ebenfalls wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für die Geldpolitik der EZB von Bedeutung seien.



Die US-Märkte hätten sich am Dienstag ohne große Schwankungen gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe am Ende mit plus 0,4 Prozent bei 38.467,31 Punkte und damit knapp unter seinem Rekordhoch geschlossen. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) hingegen habe 0,1 Prozent tiefer bei 4.924,97 Punkten geschlossen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe mit minus 0,7 Prozent auf 17.476,71 Punkte noch etwas stärker nachgegeben.



Auch die wichtigsten asiatischen Börsen hätten sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe am Ende 0,6 Prozent gewonnen. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen und der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) hätten hingegen unter schwachen chinesischen Konjunkturdaten gelitten. Sie seien zuletzt 0,2 Prozent respektive 1,1 Prozent gefallen. (31.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Dienstag auf dem Weg in Richtung neuem Versuch die Luft ausgegangen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Am Ende sei der deutsche Leitindex 0,2 Prozent im Plus bei 16.972,34 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch am heutigen Mittwoch dürfte der DAX erstmal ohne Schwung in den Handel starten. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen nahezu unverändert bei 16.972 Zählern.Nachbörsliche Zahlen der US-Techwerte AMD (ISIN US0079031078 / WKN 863186) und der Google-Holding Alphabet (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F) dürften auch hierzulande belasten. Insbesondere die Aktie von Infineon (ISIN DE0006231004 / WKN 623100) dürfte von den AMD-Zahlen belastet werden.