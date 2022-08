Die US-Aktienmärkte hätten am Donnerstag keine großen Sprünge gemacht. Frische Konjunkturdaten hätten kaum Einfluss auf die Kurse gehabt. Der Dow Jones Industrial habe einen Hauch unter der viel beachteten Marke von 34.000 Punkten mit einem Gewinn von 0,06 Prozent bei 33.999,04 Zählern geschlossen. Der marktbreite S&P 500 sei um 0,23 Prozent auf 4.283,74 Punkte gestiegen. Der technologielastige und zinssensible NASDAQ 100 habe 0,26 Prozent auf 13.505,99 Zähler gewonnen.



Die Investoren an den wichtigsten Börsen Asiens hätten sich am Freitag insgesamt zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sei kurz vor dem Handelsende mit minus 0,04 Prozent fast unverändert gewesen. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sei um 0,4 Prozent gestiegen, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands 0,1 Prozent eingebüßt habe.



Von der Terminseite seien am Freitag keine Impulse zu erwarten. Es gebe einige wenige Quartalszahlen - unter anderem berichte Deere & Co. Nach der Empfehlung der Stiko zu einer vierten Impfung für Menschen ab 60 - bevorzugt mit einem mRNA-Impfstoff - stünden auch die beiden Impfstoff-Entwickler BioNTech und Moderna weiter im Fokus. Besondere Beachtung im Impfstoffbereich dürfte außerdem Bavarian Nordic finden. Die USA hätten am Donnerstag neue Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung von Affenpocken angekündigt. Das Land wolle zusätzlich 1,8 Millionen Impfdosen gegen das Virus bereitstellen, den Zugang zu Affenpocken-Medikamenten erleichtern und eine Aufklärungskampagne starten, habe die US-Regierung am Donnerstag mitgeteilt.



DER AKTIONÄR werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.



(Mit Material von dpa-AFX) (19.08.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steuert am Freitag mit einem wohl negativen Start auf einen Wochenverlust zu, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 13.641 Punkte. Nach einem guten Lauf bis Dienstag werde damit die mittlerweile durchwachsene Wochenbilanz noch weiter getrübt.Bislang habe er in den vergangenen Tagen insgesamt schon 0,7 Prozent verloren. Allerdings habe er in den vergangenen vier Wochen auch jeweils zugelegt und sich damit deutlich erholt. "Das Hauptthema über Nacht war einmal mehr Konsolidierung und ein Markt in der Schwebe, der auf einen neuen Impuls und eine neue Richtung wartet", hätten am Morgen die Experten der Commerzbank geschrieben. Dabei bleibe wohl die Geldpolitik ein brisantes Thema. "Gestern gab es auch viele FED-Redner, die immer noch restriktiv klangen", habe es hierzu von den Experten des Frankfurter Geldhauses geheißen.