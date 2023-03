"Entweder, rein technisch orientierte Trader, unter ihnen dann auch Hedgefonds, intensivieren einfach einen Abwärtsschwenk, indem sie den chart- und markttechnischen Signalen folgen. Oder aber einige große Adressen, die ja selbst Teil der Branche sind, wissen mehr, als man über die üblichen Informationskanäle hören und lesen kann. Und da man schlicht nicht unterscheiden kann, welche der beiden Ursachen hier federführend ist, fallen die Käufe in diesem Bereich höchst zögerlich und unstet aus. Damit der DAX das ausgleichen kann, müssen andere Branchen stützen."



Für ihn sei die Frage, ob es eine gute Idee sei, diejenigen Aktien, die derzeit stark gesucht seien und damit ein Gegengewicht zu den schwachen Aktien aus dem Finanzsektor bilden würden, weiter zu kaufen. "Momentan weisen Aktien wie die Deutsche Börse, die Telekom, Beiersdorf oder Henkel die größte relative Stärke zum Index auf. Aber wenn man solche konservativen Aktien allzu intensiv nach oben zieht, sind sie überbewertet und dann genau das nicht mehr, was man in ihnen sehen will: ein sicherer Hafen."



Unter dem Strich stünde also für große wie kleine Investoren gleichermaßen ein unbefriedigendes Fazit: Ob aus einigen wankenden Banken wirklich eine Bankenkrise werde, wisse man einfach nicht. 2008 hätten die Beschönigungen in die Irre geführt. Aber diesmal könnte man damit ja recht haben. Nur könne man sich dessen eben nicht sicher sein. (27.03.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Für den Dow Jones war das erste Quartal zum Vergessen, für den DAX hingegen nicht, so Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Zwar habe er zuletzt einen Gutteil seiner zeitweise starken Gewinne abgegeben, aber es sei noch genug übrig, das institutionelle Trader gerne in den Ultimo retten würden. Wenn man sie lasse. Ronald Gehrt frage sich: Stecke wirklich Substanz hinter den immer wieder neu auflebenden Abgaben bei den Aktien aus dem Finanzsektor? Es sei auffällig, dass zwar Regierungen, Notenbanken und die Branche selbst stetig versuchen würden, die Wogen zu glätten und betonen, das System sei stabil und die Einlagen sicher, die Verkäufe würden aber einfach weitergehen. Für Gehrt könne zwei Ursachen haben: