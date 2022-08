Die Wall Street habe am Dienstag ihre jüngste Erholungs-Rally fortgesetzt. Starke Quartalszahlen und Ausblicke der Handelskonzerne Walmart und Home Depot hätten die gute Börsenstimmung unter den Standardwerten beflügelt. Dagegen sei es für die Technologietitel an der Nasdaq leicht nach unten gegangen. Die Lage in der US-Bauwirtschaft habe sich im Juli unerwartet deutlich verschlechtert. Die Industrieproduktion sei im Juli dagegen stärker gestiegen als erwartet. Der Dow Jones Industrial habe die vielbeachtete Marke von 34.000 Punkten überwunden und mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 34.152,01 Zählern geschlossen. Im Handelsverlauf sei der Leitindex auf den höchsten Stand seit fast vier Monaten gestiegen. Der marktbreite S&P 500 habe um 0,19 Prozent auf 4.305,20 Punkte zugelegt. Der Nasdaq 100 sei letztlich um 0,23 Prozent auf 13.635,21 Zähler gesunken.



Die wichtigsten Börsen Asiens hätten am Mittwoch zugelegt. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sei zuletzt um gut ein Prozent geklettert und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands habe 0,7 Prozent im Plus notiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sei um gut ein Prozent gestiegen.



Auf der Terminseite stünden am heutigen Dienstag erneut einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem Uniper, Tencent und Cisco Systems berichten. Am Nachmittag und Abend stünden der US-Einzelhandelsumsatz für Juli sowie das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung in den USA im Blickpunkt.



Konjunkturseitig falle der Blick auf die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland für August, die um 11 Uhr veröffentlicht würden. Infineon habe außerdem angekündigt, weitere Übernahmen durchführen zu wollen.



(Mit Material von dpa-AFX) (17.08.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte am Mittwoch den nächsten kleinen Schritt hin zu den 14.000 Punkten machen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,37 Prozent höher auf 13.962 Punkte. Dabei verspüre er auch internationalen Rückenwind. An den Asien-Börsen habe es vor allem in Tokio und Hongkong Kursgewinne gegeben.Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets würden sich die Anleger nun auf die neuesten britischen Inflationszahlen, das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank FED und die amerikanischen Einzelhandelsumsätze konzentrieren. "Während sich die US-Wirtschaft nun in einer technischen Rezession befindet, waren die Verbraucherausgaben zuletzt ein Bereich, der sich als recht widerstandsfähig erwiesen hat", so Hewson.