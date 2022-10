Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Gestern begann für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine neue DAX Phase, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuvor habe der DAX den Abwärtstrend vom Sommerhoch bei ca. 13.020 erreicht. Der DAX habe somit die Zeit seit Ende September genutzt, um sich vom einst stark überverkauften Zustand (DAX außerhalb des Kanals (Tief 11.863) zu normalisieren.



Die neue DAX Phase müsse Folgendes entscheiden: a) Entweder könne der DAX die erste Abwärtstrendlinie kreuzen und in Folge dessen versuchen, weiter Boden gutzumachen Richtung noch größerer und älterer Abwärtstrends (vom 06.06. bei 12.200/12.225 bzw. 05.01.22 bei 12.300/12.325) sowie Richtung der 200 Tage Linien steigen, die bei 13.588 (EMA) und bei 13.729 (SAM) kreuzen würden. b) Oder der DAX könne den bestehenden Abwärtstrend wieder aufnehmen und Richtung des bisherigen Tiefs bei 11.863 fallen, was besonders unter 11.548 (sell-trigger) an Bedeutung gewinnen würde. Zusatz: Der Entscheidungstag darüber, ob a) oder b) gewinne, werde wohl erst am EZB-Event-Tag sein, also am morgigen Donnerstag. (26.10.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >