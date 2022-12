Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX stand gestern von Beginn an unter den ungünstigen Vorgaben aus Fernost und konnte sich im Handelsverlauf davon nicht lösen, so die Analysten der Helaba.Am Ende habe ein Minus von 0,45% zu Buche gestanden, ohne dass sich die technische Ausgangslage wesentlich verändert habe. Noch immer liege der DAX unterhalb der 21-Tagelinie und die Indikatoren würden nachgeben.Zwar stehe der DMI noch im Kauf, +DI und –Di würden sich aber einander annähern und der ADX sinke. Eine erste Unterstützung finde sich am Tief bei 14.149, bevor Raum für eine weitergehende Korrektur bis13.538 (38,2%-Level) eröffnet werde. Erste Indikationen würden zunächst aber auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. (13.12.2022/ac/a/m)