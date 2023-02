Der DAX nehme wieder Fahrt auf. Die Zinssorgen würden nach dem FED-Protokoll vorerst wieder in den Hintergrund rücken, die weitgehend starken Unternehmensdaten würden antreiben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen Wochenauftakt lege der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag wieder deutlich zu und sei zwischenzeitlich sogar wieder über die 15.500-Punkte-Marke geklettert, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem das FED-Protokoll am Vorabend keine Überraschungen gebracht habe, hätten starke NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA)-Zahlen v.a. den Tech-Sektor wieder angetrieben. Auch im DAX hätten mehrere Unternehmen Zahlen vorgelegt.Das Sitzungsprotokoll der FED habe große Zustimmung für den kleinen Zinsschritt Anfang Februar gezeigt, während über eine Zinspause nichts zu lesen gewesen sei. Die Experten der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) würden daher keine neuen geldpolitischen Signale für den seit geraumer Zeit wieder von Zinssorgen geprägten Markt sehen. Die FED bleibe fokussiert auf Inflationsrisiken, habe es geheißen. Die Wirtschaftsdaten seit der Sitzung hätten die restriktive Haltung der Notenbanker noch untermauert."Für eine Entwarnung auf der Zinsseite ist es noch immer zu früh", habe auch Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners konstatiert. "Neuen Anpassungsbedarf für die Börsen gibt es nach dem Protokoll jedoch nicht."