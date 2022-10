Besonders stark seien die Herstellerpreise erneut im Energiesektor gestiegen. Zum Vorjahresmonat habe sich Energie um 116,8 Prozent verteuert. Allein gegenüber dem Vormonat sei Energie 11,8 Prozent teurer gewesen. Vorleistungsgüter, die besonders wichtig für die laufende Produktion seien, hätten sich ebenfalls kräftig verteuert. Allerdings schwäche sich der Preisauftrieb hier seit einigen Monaten ab.



Der DAX befinde sich seit den Morgenstunden auf dem aufsteigenden Ast und habe mittlerweile nicht nur den Widerstand bei 12.390 (Juli-Tief), sondern auch die 12.500er-Hürde überwunden.



Der DAX habe damit seit gestern Morgen mehr als 600 Zähler zugelegt. Eine kurze Verschnaufpause erscheine fällig. Sollte aber die Marke von 12.500 nachhaltig überwunden werden, könnte der Index in dieser Woche noch den Bereich um 12.800 anlaufen. Dort warte die nächste signifikantere Widerstandslinie.



Aus technischer Sicht habe sich das Bild für den DAX deutlich verbessert. Solange sich der Index oberhalb von 12.400 halten könne, erscheine eine Fortsetzung der Erholung möglich. Neue Impulse könnten von den Daten am Nachmittag (Aufträge der Industrie in den USA) ausgehen. (04.10.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Um 11:00 Uhr hat das europäische Statistikamt Eurostat die neuesten Daten zu den Erzeugerpreisen in der Eurozone veröffentlicht, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Demnach hätten sich die Preise im August weiter im Rekordtempo erhöht. Der DAX (ISIN:DE0008469008,WKN: 46900) steige in einer ersten Reaktion weiter, was durchaus ein positives Zeichen sei. Zudem habe der deutsche Leitindex eine wichtige Hürde genommen.