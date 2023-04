Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt herrscht wieder Zuversicht und der DAX nimmt Kurs auf das Jahreshoch, das im abgelaufenen Monat bei 15.706 Punkten markiert wurde, bevor das Bankenbeben die Kurse unter Druck gebracht hat, so die Analysten der Helaba.Die letztlich reduzierten Zinserwartungen seien bei der Erholung hilfreich gewesen. Fraglich sei, ob sich die gute Stimmung halten könne, wenn sich die wirtschaftlichen Perspektiven wie heute in den USA erwartet eintrüben würden.Auch der höhere Ölpreis dürfte in der Tendenz eher belasten. Technisch stehe einem Test des Jahreshochs aber nichts entgegen. So würden die Indikatoren wie MACD, Stochastik und RSI ansteigen und auch der DMI habe auf ein Kaufsignal gewechselt. Unterstützungen fänden sich bei 15.500 und 15.342. (03.04.2023/ac/a/m)