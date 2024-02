An den Börsen werde weltweit auf wichtige Inflationsdaten gewartet, die in dieser Woche aus den USA, aber auch aus Japan und Europa kämen.



Am heutigen Dienstag stünden einige Geschäftszahlen auf dem Terminplan. Es würden unter anderem Munich Re, Dürr, PUMA, Alcon und eBay berichten. Bereits am Dienstagabend habe Munich Re eine kräftige Dividendenerhöhung sowie einen Aktienrückkauf bekannt gegeben.



Im Blickpunkt stünden außerdem wieder einige Analysteneinschätzungen. Jefferies habe das Kursziel für Siemens von 185 auf 225 Euro angehoben. JP Morgan sehe bei SAP größeres Potenzial. Das Kursziel sei hier von 185 auf 205 Euro erhöht worden.



Zudem stünden weiterhin die Rüstungswerte um Rheinmetall & Co im Fokus. Rheinmetall und HENSOLDT seien am Montag erneut die Top-Gewinner des Tages im DAX und MDAX (ISIN DE0008467416 / WKN 846741) gewesen.



Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte hätten sich am Dienstag uneinheitlich präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe minimal im Plus bei 39.239,52 Zählern geschlossen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sei hingegen zuletzt 0,2 Prozent gefallen. In Festland-China sei der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen um 0,7 Prozent gestiegen. (27.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Montag zwar wenig bewegt, bei 17.460 Zählern konnte er aber dennoch im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch markieren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Aus dem Handel sei er am Ende mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 17.423,23 Punkte gegangen. Am Dienstagmorgen dürfte der deutsche Leitindex noch etwas tiefer starten. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,1 Prozent schwächer bei 17.400 Punkten.Belastet hätten etwas schwächere US-Börsen. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,2 Prozent auf 39.069,23 Zähler nachgegeben. Für den marktbreiten S&P 500 sei es am Montag um 0,4 Prozent auf 5.069,53 Zähler nach unten gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 habe 0,02 Prozent tiefer bei 17.933,33 Punkten geschlossen.