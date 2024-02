Ausblick: Auf Wochensicht habe sich der deutsche Leitindex unter dem Strich um 1,1% verbessert. Dank des Kursanstiegs zum Wochenschluss habe darüber hinaus jetzt auch die Schiebezone im Chart bullish aufgelöst werden können.



Das Long-Szenario: Nach dem Ausbruch über die 17.100er Marke lasse sich derzeit lediglich am aktuellen Allzeithoch eine kleinere Hürde antragen. Könne der DAX über dieses Level springen und dabei auch die 17.200er Schwelle überbieten, wäre der Weg oberhalb dieses Niveaus frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt dagegen am Top vom 6. Februar bei 17.050 zu finden, darunter sollte die 17.000er Schwelle einen kleineren Rücksetzer auffangen. Würden die Kurse indes unter diese Haltelinie fallen, würde das Zwischenhoch vom 24. Januar bei 16.921 in den Fokus rücken. Unterhalb dieses Levels dürfte die Auffangzone aus dem Tagestief vom Dienstag bei 16.832, dem Tief vom 1. Februar bei 16.822 sowie der 16.800er Marke angesteuert werden. Die nächsten Haltestellen könnten dann an der 50-Tage-Linie (aktuell bei 16.773) und am Zwischenhoch vom 6. Dezember bei 16.727 angetragen werden, bevor ein Gap-Close bei 16.627 bzw. bei 16.555 infrage käme. (19.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX setzte seine Rekordjagd am Freitag fort und stieg dabei auf das neue Allzeithoch bei 17.198 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem Re-Break an der 17.000er Barriere vom Donnerstag habe der deutsche Leitindex auch am letzten Tag der Handelswoche weiter zulegen können. Dabei seien die Blue Chips bereits zum Opening bei 17.117 mit positiven Vorzeichen gestartet (Vortagsschluss bei 17.047) und hätten die Gewinne zunächst sukzessive ausgebaut. In der Spitze seien die Notierungen am Mittag bis auf 17.198 Zähler gestiegen, bevor sich die Aufwärtsdynamik am Nachmittag wieder abgeschwächt habe. Mit dem Schlusskurs bei 17.117 habe der DAX schließlich ein Plus von 0,4% über die Ziellinie gebracht.