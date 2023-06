Ausblick: Von der kurzzeitigen Konsolidierung am Donnerstag (-0,1%) abgesehen, habe der deutsche Leitindex in der abgelaufenen Handelswoche vier Gewinnsitzungen verbuchen können. Auf Wochensicht sei es dabei für die heimischen Blue Chips um 2,6% nach oben gegangen.



Das Long-Szenario: Mit dem Endstand bei 16.358 habe der DAX auch auf Schlusskursbasis einen neuen Rekord markiert. Damit lasse sich jetzt lediglich am neuen Allzeithoch eine charttechnische Hürde antragen. Oberhalb von 16.427 Zählern sei der Weg dagegen frei von weiteren charttechnischen Widerständen, als Orientierung böten sich die runden Chartmarken bei 16.500 und 16.600 an.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung würden die vormaligen Höchststände bei 16.336 und 16.332 nun den ersten Unterstützungsbereich bilden, darunter ließe sich eine zusätzliche Haltelinie am 2021er-November-Top bei 16.290 antragen. Falle der DAX unter dieses Niveau, könnte zunächst das Level um 16.153 stützend wirken, bevor die Auffangzone zwischen dem 2021er August-Top bei 16.030 und der 16.000er Barriere noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Unterhalb dieser Haltestelle müsste dann bereits mit der Schließung der offenen Kurslücke vom vergangenen Montag bei 15.950 gerechnet werden. (19.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Freitag noch einmal 0,4% zulegen und das aktuelle Allzeithoch auf 16.427 Punkte verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Rekordjagd beim DAX gehe weiter - mit dem Sprung auf 16.427 Zähler habe das Aktienbarometer zum zweiten Mal innerhalb einer Handelswoche eine neue Bestmarke markiert. Dabei seien die Blue Chips am Freitag bereits mit Gewinnen in die Sitzung (Opening bei 16.307) gestartet und hätten kurz nach der Eröffnung das Tagestief bei 16.277 Punkten markiert. Im Anschluss habe sich der Index sukzessive nach oben geschraubt und am Nachmittag das neue Allzeithoch erreicht. Zur Schlussglocke habe der DAX bei 16.358 Zählern notiert.