Auch wichtige Konjunkturdaten würden erst im weiteren Wochenverlauf erwartet, darunter am Donnerstag Stimmungsdaten aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor. Am Freitag stehe das ifo-Geschäftsklima auf dem Programm.



Stark präsentiere sich weiterhin der Bitcoin. Er halte sich zum Wochenstart über der 52.000-Dollar-Marke.



Im Blickfeld stünden am heutigen Handelstag wieder einige Analysteneinschätzungen. Bechtle (ISIN DE0005158703 / WKN 515870) dürfte nach einer negativen Einschätzung von Barclays deutlich schwächer starten. Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) könnte Kurs auf die 400-Euro-Marke nehmen. Selbst die UBS habe nun ihr Kursziel von 233 auf 410 Euro angehoben. Jefferies habe derweil das Kursziel für RWE (ISIN DE0007037129 / WKN 703712) von 45 auf 36 Euro gesenkt, die "buy"-Empfehlung aber bestätigt.



Stärker als erwartet gestiegene Erzeugerpreise im Januar hätten die Stimmung an den US-Börsen am Freitag gedrückt. Der Dow Jones Industrial habe am Ende 0,4 Prozent auf 38.627,99 Punkte nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei um 0,5 Prozent auf 5.005,57 Zähler gesunken. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe mit minus 0,9 Prozent auf 17.685,98 Punkte noch etwas stärker unter Druck gestanden.



Die asiatischen Aktienmärkte hätten sich zum Start in die Woche uneinheitlich präsentiert. Die schwächere US-Börse am Freitag habe auch die Stimmung in Asien gedämpft. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe 0,4 Prozent tiefer geschlossen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe zuletzt 1,1 Prozent eingebüßt. Der CSI 300 mit den großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen hingegen sei zuletzt um 0,8 Prozent gestiegen. Allerdings sei hier die Börse zuletzt auch feiertagsbedingt geschlossen geblieben. (19.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Freitag mit einem neuen Rekordhoch bei gut 17.198 Zählern ins Wochenende verabschiedet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Aus dem Handel sei er mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 17.117,44 Punkte gegangen. Der Start in die neue Woche dürfte allerdings etwas schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,2 Prozent tiefer auf 17.078 Punkte.Neue Impulse seien am heutigen Montag kaum zu erwarten. In den USA werde aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt. Hierzulande stünden die vorläufigen Jahreszahlen von SAF-Holland (ISIN DE000SAFH001 / WKN SAFH00) auf der Tagesordnung. Ansonsten sei der Terminkalender kaum gefüllt. Am Dienstag würden Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) mit Jahreszahlen, am Mittwoch Fresenius (ISIN DE0005785604 / WKN 578560) und NVIDIA (ISIN US67066G1040 / WKN 918422) folgen. Am Freitag falle der Blick auf die Allianz (ISIN DE0008404005 / WKN 840400) und BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11), die zum Wochenschluss ihre Jahreszahlen präsentieren würden.