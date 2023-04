Ausblick: Mit dem Kursanstieg vom Freitag habe der DAX die fünfte Gewinnsitzung hintereinander absolviert.



Das Long- Szenario: Könne der deutsche Leitindex zum Start in die neue Woche an die Aufwärtstendenzen der Vorwoche anknüpfen, sollten die Notierungen zunächst (und per Tagesschluss) über das Zwischenhoch vom vergangenen Mittwoch bei 15.827 steigen. Darüber hätten die Blue Chips Platz bis an das aktuelle 2023er Top bei 15.841 Zählern. Gelinge der Ausbruch über das Top vom Freitag, könnte sich ein Sprint an die 16.000er Barriere und/oder an das 2021er August-Hoch bei 16.030 anschließen. Darüber würde bereits das Allzeithoch bei 16.290 Punkten warten.



Das Short-Szenario: Schalte der DAX hingegen in den Konsolidierungsmodus und drehe nach unten ab, wäre der erste Halt bei 15.737 zu finden. Unterhalb dieses Levels würde das Niveau bei 15.706/15.700 in den Fokus rücken. Würden die Kurse dort keinen Halt finden, sollte ein Test des Zwischenhochs vom 9. Februar bei 15.659 einkalkuliert werden. Biete dieses Niveau keine Unterstützung, wäre ein Rücksetzer an die 15.600er Marke möglich. Einen Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie vorausgesetzt, würde das Volumenmaximum im Bereich von 15.500/15.475 als weitere Auffangzone nachrücken. (17.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte die bisherige 2023er Bestmarke am Freitag auf 15.841 Punkte schieben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für die heimischen Blue Chips habe die verkürzte Osterwoche mit einem Gesamtgewinn von 1,3% und dem Sprung auf ein neues Jahreshoch geendet. Schon zur Eröffnung bei 15.790 Punkten hätten die Notierungen eine 61 Punkte breite Kurslücke in den Chart gerissen, die mit dem Rücksetzer auf das Tagestief bei 15.760 Zählern auch nicht vollständig habe geschlossen werden können. In der Spitze seien die Notierungen am Nachmittag dann sogar auf ein neues 2023er Top bei 15.841 Punkten gestiegen und hätten sich schließlich bei 15.808 (+0,5%) ins Wochenende verabschiedet.