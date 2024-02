Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern sprang der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) erneut über die Marke von 17.000 Punkten und erzielte gleichzeitig auch ein neues Rekordhoch (17.089 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Beide positiven Weichenstellungen habe das Aktienbarometer mit einem Aufwärtsgap (16.958 zu 17.004 Punkte) vollzogen. Damit würden die deutschen Standardwerte erneut die Hoffnung auf ein Lüften des Deckels bei 17.000 Punkten wecken, was aus charttechnischer Sicht mit der endgültigen Auflösung der jüngsten Schiebezone zwischen rund 16.800 und 17.000 Punkten einhergehen würde. Dank dieser Steilvorlagen dürfte der DAX® auch zum Wochenabschluss weiter in "uncharted territory" vorstoßen. Das Kursziel aus der im Dezember/Januar ausgeprägten Korrekturflagge lasse sich auf rund 17.450 Punkte taxieren und harmoniere bestens mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion des entsprechenden Korrekturimpulses (17.410 Punkte). Unter Risikogesichtspunkten definiere indes die oben genannte Kurslücke einen ersten Rückzugsbereich. Charttechnisch von noch größerer Bedeutung seien allerdings die jüngsten beiden Tiefpunkte bei 16.832/16.822 Punkten. Ein Abgleiten unter diese Marken würde ein Scheitern an der 17.000er-Barriere dokumentieren. (16.02.2024/ac/a/m)