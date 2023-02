Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX erreichte am Mittwoch das untere, noch nötige Kursziel 15.246, um eine 10 bzw. 14-tägige Konsolidierung auf sehr hohem Niveau, abzuschließen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Daraufhin sei der DAX bis 15.555 gestiegen. Der Ausbruch über die Horizontale 15.555 sei ausgeblieben. Stattdessen habe der DAX erneut die untere Range-Begrenzung bei 15.270 attackiert und habe am Freitag etwas unterhalb von 15.270 geendet.1) Es habe geheißen: "Nach DAX Tagesschluss unter 15.270 neigt der DAX zu weiteren Abgaben Richtung 14.905/14.675". Da der DAX am Freitag unter 15.270 geendet habe, sei diese Sichtweise durch den Markt aktiviert worden und erstmal weiter zu verfolgen. 2) Erster Widerstand des Tages sei der Bereich 15.245/15.275. Werde der DAX bei 15.245/15275 nach unten abgewiesen (vor allem jeweils per Stundenschluss), sei eine DAX-Annäherung an die Durchgangs- bzw. Zielmarken 15.000 und 14.905/14.900 zu erwarten. 3) Achtung, wichtiger Hinweis; der DAX sei bekannt dafür, dass er offensichtliche Signale regelrecht zerstöre (Sentiment). Ein Signal werde sehr häufig ins Gegenteil der Lehrbuchaussage verkehrt. (27.02.2023/ac/a/m)