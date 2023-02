Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt ist der Start in die neue Handelswoche eher ruhig verlaufen und am Ende ging der DAX bei 15.477 Punkten nahezu unverändert aus dem Handel, so die Analysten der Helaba.Fraglich sei, ob es heute zu mehr Impulsen kommen werde, denn vonseiten der Notenbanken gebe es keine Redebeiträge und die Datenveröffentlichungen würden wohl kaum Anlass geben, die Zinsspekulationen in die eine oder die andere Richtung zu intensivieren.Technisch könne festgehalten werden, dass der Leitindex unverändert unterhalb des jüngsten Impulshochs (15.658) liege, sich gleichzeitig aber oberhalb der 21-Tagelinie (15.316) habe halten können. De facto bestehe diese Konsolidierungsphase seit dem Kurssprung Anfang Februar. Das damals gerissene Aufwärtsgap sei noch nicht wieder geschlossen worden, was unterhalb der 21-Tagelinie den Blick auf die Marken 15.180 und 15.246 lenke. Mit den nachgebenden Indikatoren MACD und RSI werde zudem auf bestehende Risiken verwiesen. (21.02.2023/ac/a/m)