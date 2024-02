Im Blickfeld stünden am heutigen Donnerstag erneut einige Quartalszahlen. Es würden unter anderem Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914), ELMOS (ISIN DE0005677108 / WKN 567710), Stellantis (ISIN NL00150001Q9 / WKN A2QL01), Coinbase Global (ISIN US19260Q1076 / WKN A2QP7J) und Commerzbank (ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK100) berichten. Die Zinswende habe der Commerzbank im vergangenen Jahr zu einem Rekordgewinn verholfen. Der Gewinn klettere auf gut 2,2 Milliarden Euro.



Zudem stünden einige Analysteneinschätzungen im Fokus. Barclays habe das Kursziel für HOCHTIEF (ISIN DE0006070006 / WKN 607000) auf 123 Euro erhöht. Dementsprechend dürfte das Papier höher in den Handel starten. Goldman Sachs rate bei der DHL Group (ISIN DE0005552004 / WKN 555200) zum Kauf. Dies dürfte die Aktie ebenfalls beflügeln.



Die US-Aktienmärkte hätten sich am Mittwoch wieder freundlich präsentiert, nachdem die US-Inflationszahlen am Dienstag für einen Dämpfer gesorgt hätten. Der Leitindex Dow Jones Industrial sei 0,4 Prozent höher bei 38.424,27 Punkten aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe wieder über die 5.000-Punkte-Marke steigen können, wenn auch nur knapp. Er habe knapp ein Prozent höher bei 5.000,62 Zählern geschlossen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 1,2 Prozent auf 17.807,63 Punkte gewonnen.



Auch die asiatischen Aktienmärkte hätten sich am Morgen überwiegend freundlich gezeigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe 1,2 Prozent im Plus geschlossen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe 0,2 Prozent zugelegt. Auf dem chinesischen Festland habe der Handel unterdessen feiertagsbedingt weiter geruht. (15.02.2024/ac/a/m)







Der DAX hat sich am Mittwoch wieder der 17.000er Marke angenähert. Er habe am Ende mit 0,4 Prozent im Plus bei 16.945,48 Zählern geschlossen. Am heutigen Donnerstag könnte es noch etwas weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 17.000 Zähler. Weiter stark präsentiere sich derweil der Bitcoin. Am Morgen notiere er weiter über 52.000 Dollar.