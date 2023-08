Die Notierungen der auf dem deutschen DAX /DE30 basierenden Kontrakte würden sich in einer engen Handelsspanne bewegen, die nach oben durch die psychologische Marke von 16.000 Punkten und nach unten durch den exponentiellen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt begrenzt werde. (Quelle: xStation 5)



Die Daimler Truck Holding verliere im heutigen Handel fast 1,3%, nachdem der Tod des Finanzvorstands des Unternehmens bekannt geworden sei. Das Unternehmen habe keine Details zu diesem Fall bekannt gegeben und auch der Nachfolger von Jochen Goetz sei unbekannt.



Die Aktien von Siemens Energy würden heute um fast 5,5% fallen, nachdem die Prognosen für die Nettoverluste durch fehlerhafte Windturbinen auf 4,5 Mrd. EUR nach unten korrigiert worden seien, während man zuvor von 1 Mrd. EUR ausgegangen sei.



Berenberg habe seine Empfehlung für die Aktien von K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) von "Hold" auf "Buy" angehoben. Das Kursziel für die Aktien des Unternehmens sei von zuvor 16,7 Euro auf 22 Euro angehoben worden. Die Analysten seien der Ansicht, dass das negative Narrativ um das Unternehmen langsam zu Ende gehen könnte, und die sich abzeichnende Erholung der Nachfrage aus den USA könnte dieses Narrativ noch verstärken. (07.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der ersten Handelssitzung der Woche trübt sich die Stimmung der Anleger ein, so die Experten von XTB.Die europäischen Benchmarks würden größtenteils an Boden verlieren, wobei der deutsche DAX /DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) im Tagesverlauf um fast 0,3% steige. Der Makrokalender für die heutige Sitzung sei relativ leer, dennoch könnten die Anleger um 14:30-03:30 Uhr eine erhöhte Volatilität erleben, wenn die Reden von zwei FED-Bankern gehalten würden und die Sitzung an der Wall Street eröffnet werde.Die Daten zur deutschen Industrieproduktion für den Monat Juni seien heute um 9:00 Uhr veröffentlicht worden. Es sei erwartet worden, dass der Bericht einen Rückgang der deutschen Industrieproduktion um 0,4% gegenüber dem Vormonat ausweisen würde, nach einem Rückgang um 0,2% gegenüber dem Vormonat im Mai. Die tatsächlichen Daten hätten jedoch einen Rückgang der Produktion im Juni um 1,5% gegenüber dem Vormonat gezeigt. Auf Jahresbasis sei die Produktion um 1,7% gesunken, während der Markt mit einem Rückgang von nur 0,2% gerechnet habe.