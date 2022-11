Die Aufmerksamkeit der Anleger in Deutschland habe sich auf die VPI- und HVPI-Daten für Oktober gerichtet, die um 8:00 Uhr veröffentlicht worden seien.



Beide Werte entsprachen den Erwartungen:



- VPI: 10,4% im Jahresvergleich vs. Vorwert 10,0%

- HVPI-Inflation: 11,6% im Jahresvergleich, 1,1% im Monatsvergleich



Die Europäische Kommission habe heute ihre Prognosen für die Wirtschaft der Eurozone mitgeteilt:



- Die Inflation in der Eurozone werde 2022 bei 8,5% liegen, sich 2023 auf 6,1% und 2024 auf 2,6% abschwächen.

- Das BIP-Wachstum in der Eurozone werde 2022 bei 3,2% liegen, sich 2023 auf 0,3% abschwächen und 2024 auf 1,5% beschleunigen.

- Die Arbeitslosenquote in der Eurozone werde 2022 bei 6,8% liegen, 2023 auf 7,2% steigen und 2024 wieder auf 7,0% sinken.

- EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni habe darauf hingewiesen, dass die Kerninflation im Jahr 2024 höher sein werde als die Gesamtinflation. (11.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Anleger hat sich am Freitag in Deutschland weiter aufgehellt, nachdem die Wall Street angesichts der niedrigeren Inflationsraten eine rasante Rally erlebt hatte, so die Experten von XTB.Kursgewinne würden die Aktien von Covestro, Volkswagen, PUMA, adidas und Zalando verzeichnen. Die Aktien von Delivery Hero und Uniper würden heute sogar zweistellige Gewinne verzeichnen.Die Aktien des deutschen Rüstungsherstellers Rheinmetall, die in der ersten Jahreshälfte vom Krieg in der Ukraine profitiert hätten, würden fast 4% verlieren. Die Aktien der Deutschen Telekom, deren Finanzergebnisse die Anleger enttäuscht hätten, würden sich ebenfalls schlecht entwickeln.