Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DE30 hat sich von dem durch Bankenthemen ausgelösten Ausverkauf fast vollständig erholt, so die Experten von XTB.



Die Aktienmärkte in Europa würden einen weiteren Tag mit starken Gewinnen verzeichnen. Die wichtigsten europäischen Blue-Chip-Indices würden über 1% höher notieren. Die größten Zuwächse hätten der österreichische ATX (AUT20) (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) mit einem Plus von 2,8% und der polnische WIG20 (W20) mit einem Anstieg von 2,3% verzeichnet. Die Bewegung sei eine Fortsetzung der Erholungsrallye, da die Sorgen über die Bedingungen der Banken und eine mögliche Finanzkrise nachlassen würden. Ein schwächerer Verbraucherpreisindex aus Spanien könnte die Entwicklung ebenfalls beflügelt haben. Abgesehen davon sollten die deutschen VPI-Daten um 14:00 Uhr genau beobachtet werden, da sie ebenfalls Auswirkungen auf die Märkte haben könnten.



Ein Blick auf den Chart der deutschen DAX-Futures (DE30) im H4-Chart zeige, dass sich der Index fast vollständig von dem durch die Probleme im US-amerikanischen und europäischen Bankensektor ausgelösten Ausverkauf erholt habe und auf dem Weg zu neuen Jahreshöchstständen sei. Der Index habe heute die Widerstandszone zwischen 15.650 und 15.700 Punkten erreicht, in der die Höchststände von 2023 zu finden seien. Ein Durchbruch über diesen Bereich würde den Index auf den höchsten Stand seit der Jahreswende 2021/2022 bringen. (30.03.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.