Ausblick: Mit dem Close bei 16.029 sei der DAX über die 16.000er Schwelle ausgebrochen und nahezu punktgenau an das 2021er August-Top herangelaufen.



Das Long-Szenario: Halte die Aufwärtsdynamik zum Start in die letzte November-Woche an, sollten die Notierungen über 16.030 steigen und danach auch die beiden Verlaufshochs aus dem August bei 16.043 und 16.060 auf Schlusskursbasis überbieten. Darüber würde das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 in den Fokus rücken. Gelinge der Break, hätten die Kurse Platz für einen Sprint an das Top vom 16. Juni bei 16.427 und/oder das amtierende Allzeithoch vom 31. Juli bei 16.529.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne die erste Haltestelle nun bei 16.000 Zählern vermerkt werden. Sollte der DAX wieder unter die runde Tausender-Marke abtauchen, würden sich die Bereiche um 15.900 und 15.800 für einen trendbestätigenden Rücksetzer anbieten. Würden die Notierungen auf diesem Niveau nicht nach oben drehen, könnte es zu einem Test des März-Tops (15.706) mit dem Volumenmaximum kommen. Direkt darunter verlaufe derzeit auch die 200-Tage-Linie; ein Rückfall unter den langfristigen Durchschnitt dürfte weitere Abgaben bis an den GD100 (15.616) bzw. an das Oktober-Hoch bei 15.575 auslösen. (27.11.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am Freitag mit einem Plus von 0,2% bei 16.029 ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe seine November-Rally am Freitag fortsetzen und dabei auch die viel beachtete 16.000er Barriere per Tagesschluss überwinden können. Dabei hätten die heimischen Blue Chips den Handel zunächst mit einem kleinen Minus bei 15.988 eröffnet (Vortagsschluss bei 15.995) und seien noch in der ersten Stunde auf das Tagestief bei 15.973 gefallen. Von dort hätten sich die Notierungen jedoch nach oben abdrücken und kurz vor der Schlussglocke auf das neue Wochen- und Monatshoch bei 16.041 steigen können.