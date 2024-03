Auf der Terminseite sei es zum Wochenschluss darüber hinaus relativ ruhig. Daimler Truck lege seine Zahlen zum vierten Quartal vor. Volkswagen lege seine Eckdaten für das vergangene Jahr vor und gebe voraussichtlich auch einen ersten Einblick in die Planungen für 2024. Bei PUMA würden die Capital Markets Days laufen.



Darüber hinaus dürften einige Analysteneinschätzungen im Blick stehen. RBC habe das Ziel für Nel von 14 auf 13 Norwegische Kronen gesenkt, die Bewertung "outperform" aber bestätigt. Barclays habe derweil das Ziel für Rheinmetall von 381 auf 420 Euro erhöht.



Im Fokus dürfte zudem Bayer stehen. Hier sei bereits am Vorabend ein bevorstehender Wechsel im Vorstand und Aufsichtsrat bekannt geworden. Nach der starken Entwicklung am Donnerstag dürften Anleger auch auf die Aktie von SMA Solar blicken. Das Papier sei am Donnerstag mit einem Plus von fast 15 Prozent der Top-Gewinner im MDAX gewesen.



Die US-Börsen hätten am Donnerstag zulegen können. Der Leitindex Dow Jones Industrial sei 0,1 Prozent auf 38.996,39 Punkte gestiegen. Für den marktbreiten S&P 500 sei es 0,5 Prozent auf 5.096,27 Zähler nach oben gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 habe rund ein Prozent auf 18.043,85 Punkte gewonnen.



In Asien hätten die wichtigsten Aktienmärkte am Freitag zugelegt. Besonders stark sei es in Japan nach oben gegangen. Der Leitindex Nikkei 225 sei 1,9 Prozent auf 39.910,82 Punkte geklettert. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt um 0,5 Prozent zulegen können. Der Hang-Seng-Index in Hongkong habe zuletzt 0,3 Prozent im Plus gelegen. (01.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dem DAX scheint die Rekordlaune nicht zu vergehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Donnerstag habe der deutsche Leitindex bei 17.742 Zählern eine neue Bestmarke markiert. Aus dem Handel sei er am Ende 0,4 Prozent im Plus bei 17.678,19 Punkten gegangen. Und auch zum Wochenschluss dürfte der DAX einen neuen Rekordstand erreichen. Der Broker IG taxiere den Leitindex am Morgen 0,6 Prozent höher auf 17.788 Zähler. Damit rücke auch die nächste insbesondere psychologisch wichtige Hürde von 18.000 Punkten immer näher.Nach Inflationsdaten am Donnerstag würden sich Anleger erleichtert zeigen. Die Signale würden auf eine sich abschwächende Teuerung hindeuten, die Hoffnung auf Zinssenkungen nehme damit wieder zu. Am heutigen Freitag würden nun noch Daten zur Februar-Inflation im Euroraum erwartet. Commerzbank-Expertin Antje Praefcke habe kommentiert: "Offensichtlich kristallisiert sich der Juni heraus als das Datum, an dem die EZB ihren Zinssenkungszyklus beginnen wird."