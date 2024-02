Ausblick: Mit dem gestrigen Aufwärtstag habe der DAX zum vierten Mal in Folge sowohl per Tagesschluss als auch im Intraday-Verlauf ein neues Rekordhoch markiert.



Das Long-Szenario: Nach dem Ausbruch über die 17.500er Marke sei der Weg auf der Oberseite weiterhin frei von charttechnischen Widerständen. Die runden Hunderter Marken bei 17.600 usw. könnten jedoch, wie schon in den vergangenen Sitzungen, zu einer ersten Orientierung herangezogen werden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung habe sich die 17.500er Schwelle dagegen jetzt erstmals bei den Unterstützungen eingereiht. Falle der DAX unter diese Haltelinie, könnte ein Rücksetzer an das Verlaufshoch vom 16. Februar bei 17.198 folgen. Unterhalb dieses Levels müsste eine vollständige Schließung der Kurslücke vom vergangenen Donnerstag (22.) bei 17.118 einkalkuliert werden. Würden die Kurse nach einem Gap-Close nicht wieder nach oben drehen, sondern würden stattdessen unter 17.100 Zähler zurückfallen, könnte die obere Begrenzung der vormaligen Schiebezone (= das Top vom 6. Februar) bei 17.050 auf den Prüfstand gestellt werden. Der nächste Halt wäre dann an der 17.000er Barriere zu finden. (28.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat seine Rekordjagd am gestrigen Dienstag fortgesetzt und ist dabei erstmals in seiner Geschichte über 17.500 Punkte gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die deutschen Blue Chips würden auf Rekordkurs bleiben - mit der gestrigen Sitzung habe der Leitindex nicht nur 0,8% auf einen Endstand bei 17.556 zugelegt, sondern auch erstmals in der Historie die 17.500er Marke übersprungen. Dabei seien die Notierungen zum Opening bei 17.431 zunächst nur marginal verbessert in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 17.423), hätten sich im weiteren Verlauf aber sukzessive steigern können. In der Spitze seien die Kurse bis auf 17.563 Zähler gestiegen und hätten den Handelstag schließlich oberhalb von 17.500 Punkten beendet.