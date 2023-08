Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.904 sei der deutsche Leitindex hauchdünn an der Rückeroberung der 100-Tage-Linie gescheitert.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste sich der DAX jetzt am GD100 (aktuell bei 15.909) nach oben abdrücken und im Anschluss Kurs auf die 16.000er Barriere nehmen. Gelinge der Re-Break an der runden Tausender-Marke, sollte es zur Bestätigung auch über das 2021er August-Top bei 16.030, den GD50 (16.038) und das Vorwochenhoch bei 16.060 gehen. Oberhalb dieser Hürde könnte sich ein Sprint an den Bremsbereich bei 16.185/16.209 anschließen, bevor die offene Kurslücke vom 2. August bei 16.240 geschlossen und das Top bei 16.290 angesteuert werden müsste.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt weiterhin im Bereich der 15.800er Marke zu finden. Falle der DAX unter dieses Level, dürfte das offene Gap aus der Vorwoche bei 15.775 Zählern geschlossen werden. Darunter könnte es dann zum nächsten Test des März-Hochs bei 15.706 kommen, das dem Verkaufsdruck zuletzt standgehalten habe. Sollte der Index allerdings unterhalb dieser Haltelinie aus dem Handel gehen, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis 15.600 Punkte gerechnet werden. (15.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Montag auf einen Endstand bei 15.904 Punkten (+0,5%), wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die deutschen Blue Chips seien gestern mit einem Erholungsversuch in die neue Woche gestartet. Dabei hätten die Notierungen zum Opening bei 15.818 zunächst noch unter dem Schlusskurs vom Freitag (15.832) gelegen und direkt nach der Eröffnung das Tagestief markiert. In der Folge seien die Kurse nach oben gedreht und hätten sich am Mittag auf das Intraday-Top bei 15.938 Zählern geschoben. Dieses Niveau habe der DAX allerdings nicht halten können und sei am frühen Nachmittag noch einmal in die Verlustzone abgesackt, bevor eine Stabilisierung bei 15.890 gelungen sei.