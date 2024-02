Ausblick: Mit dem Close bei 17.037 habe der DAX - zumindest auf Schlusskursbasis - sogar ein neues Allzeithoch markiert.



Das Long-Szenario: Könne der deutsche Leitindex den gestrigen Ausbruch über die 17.000er Barriere mit weiteren Kursanstiegen bestätigen, sollte es zunächst auch über das amtierende Rekordhoch gehen. Gelinge der Break mit einem Sprung über 17.050 Zähler, wäre der Weg zunächst frei von charttechnischen Widerständen. Zur Orientierung böten sich jedoch die runden Hunderter-Marken an.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung habe sich die 17.000er Schwelle jetzt bei den Unterstützungen einsortiert, darunter sollte das Hoch vom 24. Januar bei 16.921 stützend wirken. Verliere der DAX diesen Halt, dürfte die Auffangzone aus dem Verlaufshoch vom 11. Januar bei 16.839 mit der 16.800er Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter müsste mit einem Test des Tops vom 6. Dezember bei 16.727 mit dem GD50 (aktuell bei 16.725) gerechnet werden, bevor die beiden Kurslücken vom 24. (untere Kante bei 16.627) und vom 22. Januar (untere Kante bei 16.555) vollständig geschlossen werden könnten. (13.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX kam am gestrigen Rosenmontag zu einem Tagesgewinn von 0,7% und konnte damit wieder über die 17.000er Barriere steigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am vergangenen Freitag noch ein kleines Minus auf einen Wochenschluss bei 16.927 habe verbuchen müssen, hätten die Blue Chips zum Start in die neue Woche wieder einen Gang höher geschaltet. Schon zur Eröffnung bei 16.976 hätten die Kurse im Gewinn notiert und sich am späten Vormittag sogar über die 17.000er Barriere geschoben. Kurz vor Handelsschluss sei es, nach einem kleinen Rücksetzer über die Mittagsstunden, bis auf das Tageshoch bei 17.043 Punkten gegangen. Der Endstand habe anschließend nur unwesentlich tiefer gelegen.