Zudem falle der Blick auf Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403). Hier müsse erneut die Produktion gedrosselt werden. Erfreuliches gebe es hingegen von der Biotechbranche. Valneva (ISIN FR0004056851 / WKN A0MVJZ) habe die US-Zulassung erhalten. Am heutigen Nachmittag stehe konjunkturseitig zudem das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan im Blickfeld.



Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hätten am Vorabend bereits die US-Börsen belastet. Die Federal Reserve (FED) sei nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben. Powell habe versichert, man werde nicht zögern, die Zinsen nochmal anzuheben, wenn es sich als angemessen erweisen sollte, dies zu tun. Nach den jüngsten US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten sowie Aussagen von FED-Offiziellen seien die Finanzmärkte eigentlich davon ausgegangen, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sei.



Der Dow Jones Industrial sei im späten Handel stärker abgefallen und habe mit einem Minus von 0,65 Prozent auf 33.891,94 Punkten geschlossen. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es um 0,81 Prozent auf 4.347,35 Zähler nach unten gegangen. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei um 0,82 Prozent auf 15.187,90 Punkte gefallen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Freitag leicht nachgegeben. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) nach den Gewinnen am Vortag 0,2 Prozent tiefer geschlossen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei im späten Handel mit 1,5 Prozent noch deutlicher gesunken und der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe 0,7 Prozent eingebüßt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Donnerstag - der DAX legte 0,8 Prozent auf 15.352,54 Zähler zu -, muss der deutsche Leitindex zum Wochenschluss wohl wieder Federn lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Neu entfachte Zinsängste könnten wie schon an der Wall Street am Donnerstagabend für Druck sorgen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Abschlag von 0,66 Prozent auf 15.251 Punkte.Auf der Terminseite stünden am heutigen Freitag erneut einige Quartalszahlen im Fokus. Es würden unter anderem Allianz (ISIN DE0008404005 / WKN 840400), United Internet (ISIN DE0005089031 / WKN 508903), Jungheinrich (ISIN DE0006219934 / WKN 621993) und Borussia Dortmund (ISIN DE0005493092 / WKN 549309) berichten. Anleger dürften zudem erneut die Aktie von Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) im Fokus haben. Ein Medienbericht über eine Einigung zwischen Siemens (ISIN DE0007236101 / WKN 723610), Siemens Energy und der Bundesregierung über staatliche Garantien für Siemens Energy habe am Donnerstagnachmittag den Kurs der Aktie nach oben getrieben.