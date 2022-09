Die beträchtlichen Rückgänge hätten sich heute fortgesetzt, wobei die Aktien von Uniper derzeit fast 9% verloren hätten. Der Grund sei die ganze Zeit die Unterbrechung der Gaslieferungen durch NS1 gewesen. Die Analysten der Credit Suisse hätten ihre Empfehlungen für die Aktie des Unternehmens von "neutral" auf "untergewichtet" gesenkt.



Die Emission von Wandelschuldverschreibungen für die vollständige Übernahme von Siemens Gamesa löse starke Kursrückgänge bei Siemens Energy aus.



Lufthansas größter Anteilseigner Klaus-Michael Kühne wolle seinen Anteil am Unternehmen um mehr als 15 Prozent erhöhen. Die Aktien der Fluggesellschaft (ISIN DE0008232125 / WKN 823212) würden während der heutigen Sitzung um mehr als 2% gewinnen.



Einschätzungen von Analysten:



- Morgan Stanley habe das Kursziel für die Aktie der Allianz SE (ISIN DE0008404005 / WKN 840400) von 239 auf 205 Euro gesenkt.

- Morgan Stanley habe das Kursziel für die Bayer-Aktie von 87 auf 80 Euro gesenkt.

- Berenberg habe das Kursziel für RWE-Aktien von 47 auf 55 Euro angehoben. (07.09.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX verhält sich vor der morgigen EZB-Entscheidung gemischt, so die Experten von XTB.Die heutige Handelssitzung auf dem alten Kontinent bringe Rückgänge bei den meisten Aktienmarkt-Benchmarks. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute auf die Zinsentscheidungen in Polen und Kanada. Man habe auch eine Reihe von Daten aus Europa erfahren.Die heutigen Industrieproduktionsdaten in Deutschland hätten negativ überrascht. Auf der positiven Seite habe jedoch das Euroland-BIP überrascht, das nach oben korrigiert worden sei (von 3,9% auf 4,1%).