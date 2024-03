Im Blickpunkt dürfte weiterhin die Aktie von Novo Nordisk stehen. Nach starken Studiendaten, die auf dem Capital Markets Day am Donnerstag präsentiert worden seien, habe die Aktie einen deutlichen Kurssprung hinlegen können.



Im Fokus dürfte - allerdings im negativen Sinne - auch die Aktie von HelloFresh stehen. Das Unternehmen habe am Donnerstagabend seine Mittelfristziele zurückgezogen. Die Aktie sei daraufhin massiv eingebrochen. Anleger dürften zudem weiter auf HUGO BOSS blicken. Das Papier habe nach einem schwachen Ausblick am Donnerstag ordentlich Federn lassen müssen.



Derweil stünden auch einigen Analysteneinschätzungen im Fokus. Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für Symrise von 119 auf 126 Euro erhöht. Die US-Bank JP Morgan habe Beiersdorf den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Goldman Sachs werde für die Deutsche Lufthansa pessimistischer. Sie habe das Kursziel von 10,20 auf 9,00 Euro gesenkt.



Die US-Märkte hätten sich am Donnerstag von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,3 Prozent auf 38.791,35 Zähler gewonnen. Noch stärker habe der marktbreite S&P 500 zugelegt. Er sei mit einem Plus von 1,0 Prozent auf 5.5157,36 Punkte aus dem Handel gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 habe mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 18.297,99 Punkte die stärksten Zugewinne verzeichnet.



In Asien hätten sich die wichtigsten Aktienmärkte am Morgen freundlich präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe sich nach dem Rücksetzer vom Donnerstag zum Wochenschluss etwas erholen können. Er sei mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 39.688,94 Zähler aus dem Handel gegangen. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe im späten Handel ebenfalls 0,2 Prozent zugelegt. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe zuletzt sogar 1,3 Prozent im Plus notiert. (08.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Donnerstag im Zuge der Aussicht auf schneller als erwartet sinkende Inflationsraten in der Eurozone deutlich zulegen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bei 17.879,11 Zählern habe er ein neues Rekordhoch markiert. Aus dem Handel sei er mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 17.842,85 Punkte gegangen. Und auch zum Wochenschluss könnte es weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 17.895 Zähler.Am Nachmittag stehe in den USA der Arbeitsmarktbericht für Februar auf der Agenda. Auf Unternehmensseite sei es terminseitig recht ruhig. Bei MVV Energie finde die Hauptversammlung statt.