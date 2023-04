Nachrichten:



Die Aktien von Vonovia würden im heutigen Handel um mehr als 6% aufgrund des Verkaufs einer Minderheitsbeteiligung an "Südewo" steigen, das zum Portfolio von Apollo Global Management gehöre. Das Geschäft habe einen Wert von fast 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen habe erklärt, es werde den Erlös aus dem Verkauf zur Verwaltung von Verbindlichkeiten und zur Deckung anstehender Fälligkeiten von Schulden verwenden.



Die Aktien von Beiersdorf würden heute nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse gemischt gehandelt. Die auf Nivea-Cremes konzentrierte Marke des Unternehmens sei im Berichtszeitraum um 18% gewachsen, während die Derma-Sparte ihren Umsatz um 26,9% gesteigert habe. Beiersdorf gehe davon aus, dass sein Consumer-Geschäftsbereich ein organisches Umsatzwachstum im einstelligen Bereich (näher an 9%) verzeichnen und die EBIT-Marge des Vorjahres übertreffen werde.



VARTA habe einen Plan zum Abbau von fast 240 Arbeitsplätzen im Rahmen der laufenden Umstrukturierung des Unternehmens angekündigt. Das Unternehmen beabsichtige, bis 2024 weitere 150 Stellen abzubauen und die betroffenen Mitarbeiter in Tochtergesellschaften in andere Länder zu versetzen. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit 3,5% verlieren.



Die Futures auf den deutschen Leitindex (DE30) (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) würden heute leicht im Minus notieren, dennoch würden die Bullen im Moment versuchen, die Unterstützungszone, die durch das gestrige Tief gebildet worden sei, zu verteidigen. (Quelle: xStation5 von XTB) (26.04.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der heutige Tag an den europäischen Börsen bringt eine Fortsetzung des in der gestrigen Sitzung begonnenen Rückgangs der Bewertungen, so die Experten von XTB.Die beiden Faktoren, die die Stimmung der Anleger belasten würden, seien die guten Quartalsergebnisse von Microsoft und Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) sowie die Ungewissheit über das zukünftige Schicksal der First Republic Bank . In den Morgenstunden hätten die Anleger vom Bericht über das deutsche Verbrauchervertrauen erfahren, der eine deutliche Verbesserung der Aussichten für die Schaffung von Konsum im Land gezeigt habe.Der Index des deutschen Verbrauchervertrauens habe nach Angaben des GfK-Instituts bei -25,7 Punkten gelegen, verglichen mit einer Prognose von -27,7 Punkten und einem vorherigen Wert von -29,3 Punkten. Es sei erwähnenswert, dass dies der höchste Wert seit mehr als einem Jahr sei.