Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach Kursverlusten im frühen Handel hat sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag schnell stabilisiert, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Wie erwartet komme der Sportwagenbauer nur wenige Wochen nach dem Börsengang in den DAX. Für Impulse im Leitindex könne die Veränderung aber naturgemäß nicht sorgen. Auch von Konjunkturseite bleibe es eher ruhig. Die Blicke würden bereits wieder in Richtung der Notenbanken gehen, die in der kommenden Woche wieder über die Leitzinsen entscheiden würden.Der DAX setze aktuell die Konsolidierung der vergangenen Tage fort. (06.12.2022/ac/a/m)