Nike Inc. (ISIN US6541061031 / WKN 866993) löse die adidas AG (ISIN DE000A1EWWW0 / WKN A1EWWW) als Hauptsponsor der Trikots der deutschen Fußballnationalmannschaft ab. adidas werde sein Sponsoring der Nationalmannschaft nach 77 Jahren beenden. Der Wirtschaftsminister habe diesen Schritt öffentlich kritisiert. Nike zahle 100 Millionen Euro pro Jahr, mehr als das Doppelte dessen, was andere große Fußballsponsoren wert seien. Nike habe "das mit Abstand wirtschaftlichste Angebot" abgegeben, habe der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitgeteilt.



Der deutsche Parfümhändler DOUGLAS AG habe bei seinem Börsendebut fast 11% verloren und heute würden sich die Kursverluste fortsetzen. Der IPO-Preis habe bei 26 Euro gelegen, heute würden die Aktien zu 21,8 Euro gehandelt.



Die Aktien der europäischen Sportbekleidungshändler adidas, PUMA und JD Sports würden heute verlieren, nachdem Nike die Anleger gewarnt habe, dass die Umsätze in diesem Jahr unter Druck geraten könnten. Darüber hinaus habe das US-Unternehmen Lululemon (ISIN US5500211090 / WKN A0MXBY) einen vorsichtigen Ausblick gegeben und auf die Herausforderungen auf dem US-Markt verwiesen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der letzte Handelstag an den europäischen Märkten in dieser Woche bringt Rückgänge bei den meisten Indices, so die Experten von XTB.Der DAX verliere 0,04%, der französische CAC 40 gebe um 0,48% nach, und der EURO STOXX 50 verliere 0,73%. Die Risikonachfrage schwäche sich angesichts eines stärkeren Dollars ab. Der Makrokalender für die heutige Sitzung sei relativ begrenzt, doch könnten die kommenden Kommentare der Zentralbanker für etwas Volatilität sorgen.