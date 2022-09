Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den heftigen Kursverlusten in den vergangenen Tagen versucht sich der DAX vor dem Wochenende an einer Erholung, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Am Nachmittag stehe der Arbeitsmarktbericht an. Bleibe die Joblage stark, dürfte sich die FED bestätigt sehen, dass die Zinsen weiter stark angehoben werden müssten. Allerdings scheine eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte im September nach der Rede von Notenbank-Chef Jerome Powell in der vergangenen Woche ohnehin beschlossene Sache.Trübe sich die Lage am Arbeitsmarkt allerdings ein, könnte dies auf eine anstehende Rezession hindeuten. Eine Gegenbewegung am Gesamtmarkt bleibe somit ein Ritt auf der Rasierklinge. Es sei aktuell noch zu früh, um von echter Entspannung zu reden. Die Tiefs von Anfang Juli und die 12.500-Punkte-Marke stünden deshalb weiter im Fokus und sollten nicht unterschritten werden. (02.09.2022/ac/a/m)