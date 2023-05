An diesem Montag wollten sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, erneut zu einem Spitzengespräch treffen. Die Zeit dränge: Anfang Juni drohe ein Zahlungsausfall der US-Regierung, falls sich Bidens Team bis dahin nicht mit den Republikanern im Kongress auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze verständige.



Auf Seite der Unternehmen setze sich derweil die Saison der Hauptversammlungen weiter fort, während die jüngste Berichtssaison nun nahezu an ihr Ende gekommen sei.



(Mit Material von dpa-AFX) (22.05.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeichnet sich zu Wochenbeginn ein leichtes Plus ab, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Freitag habe der heimische Leitindex mit 16.331 Punkten das bisherige Rekordhoch vom November 2021 bei 16.290 Punkten getoppt, die Gewinne letztlich aber nicht ganz halten können. Die Augen seien auch in der neuen Woche weiter auf die Schuldenobergrenze in den USA gerichtet.