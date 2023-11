Im Blickfeld dürften darüber hinaus vor allem Analystenstimmen stehen. Stifel habe das Kursziel für HelloFresh (ISIN DE000A161408 / WKN A16140) von 70 Euro auf 19 Euro reduziert, Evonik (ISIN DE000EVNK013 / WKN EVNK01) hingegen habe Stifel auf "buy" mit einem Kurzsiel von 20 Euro hochgestuft. FMC (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) dürfte von einer Hochstufung durch HSBC profitieren, Continental (ISIN DE0005439004 / WKN 543900) von einer Hochstufung durch Barclays. Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) und Porsche SE (ISIN DE000PAH0038 / WKN PAH003) dürften hingegen zunächst unter Druck stehen, nachdem Barclays die Kaufempfehlungen gestrichen habe.



In den USA sei derweil am heutigen Freitag mit einem relativ dünnen Handel zu rechnen. Aufgrund des Shopping-Schnäppchentags "Black Friday" werde in New York nur verkürzt gehandelt.



In Asien falle die Börsentendenz am Freitag unterschiedlich aus. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) nach seiner feiertagsbedingten Pause am Vortag ein Plus von einem halben Prozent erzielt habe, hätten die Börsen in China ihre Vortagsgewinne revidiert. Der CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen sei im späten Handel um 0,7 Prozent gefallen. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong sei der Hang-Seng-Index sogar um 1,6 Prozent abgesackt.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dem DAX war am Donnerstag kurzzeitig der Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten gelungen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende sei er knapp darunter mit 0,2 Prozent im Plus bei 15.994,73 Zählern aus dem Handel gegangen. Die 16.000er Marke bleibt auch zum Wochenschluss im Fokus. Der Groker IG taxiere den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart leicht im Plus bei exakt 16.000 Punkten.Am Donnerstag seien die US-Aktienbörsen aufgrund des nordamerikanischen Erntedankfestes ("Thanksgiving") geschlossen gewesen. Dementsprechend gebe es von dieser Seite keine Impulse für den DAX . Auch auf der Terminseite sei es sehr ruhig.