Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1Xi) sei n einer engen Spanne um seinen Schlusskurs vom Freitag gependelt und habe sich 0,19% fester mit 15.208,69 Punkten in die Feiertagspause verabschiedet. Zwischen Januar und Juni habe der Auswahlindex der Technologiebörse NASDAQ um knapp 39% zugelegt, was die beste Halbjahresentwicklung in seiner gut 38-jährigen Geschichte bedeute. Auch die anderen Indices hätten sich zu Wochenbeginn lethargisch gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048,WKN: 969420) habe letztlich 0,03% auf 34.418,47 Punkte gewonnen. Er sei im ersten Halbjahr deutlich hinter dem NASDAQ 100 zurückgeblieben und habe auch mit dem marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) nicht mithalten können, der am Montag 0,12% höher bei 4.455,59 Punkten geschlossen habe.



In Asien hätten die wichtigsten Aktienmärkte keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan nach dem deutlichen Anstieg vom Montag zu Gewinnmitnahmen gekommen sei, habe der chinesische Aktienmarkt sein Plus vom Vortag ausbauen können. In Tokio habe der Nikkei 225 im späten Handel knapp 1% eingebüßt, nachdem er zum Wochenauftakt noch 1,70 Prozent auf 33.753,33 Punkte zugelegt hatte. Der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe 0,1% zugelegt, nachdem er bereits am Montag mehr als 1% gestiegen sei. Für den Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei es ebenfalls weiter nach oben gegangen - und zwar zuletzt um rund ein 0,5%. Am Montag sei der Hang Seng bereits etwas mehr als 2% geklettert.



Auf der Terminseite bleibe es auch am Dienstag ruhig. Im Fokus stünden einige Analysteneinschätzungen. Goldman Sachs habe das Kursziel für die DHL Group (Deutsche Post) (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) von 43 auf 46 Euro erhöht, die Privatbank Berenberg das Ziel für adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) von 180 auf 220 Euro. Die US-Bank JPMorgan werde für Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) optimistischer. Sie habe das Kursziel für den Rüstungskonzern von 310 auf 320 Euro angehoben. Im Blickpunkt stehe auch die Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF)-Tochter AUDI. AUDI habe auch im zweiten Quartal den Absatz in den USA gesteigert. Mit 55.582 Fahrzeugen seien 16% mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum ausgeliefert worden, habe das Unternehmen am Montag in Herndon mitgeteilt. Seit Jahresbeginn liege das Plus bei 30%.



(Mit Material von dpa-AFX) (04.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach schwächerem Wochenauftakt zeichne sich am Dienstag wieder ein stabiler DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1% höher auf 16.100 Punkte. Zum Abschluss des ersten Halbjahrs habe sich der DAX wieder in Richtung Rekordhoch von Mitte Juni bei 16.427 Punkten aufgemacht, am Montag zum Start in den Juli aber an Schwung verloren.