Auf Wochensicht trete der DAX auf der Stelle. In den USA hätten es zwischenzeitlich schwache Indices nach dem europäischen Handelsende noch ins Plus geschafft. Insgesamt bleibe hier das Chartbild wackeliger als in Europa. "Es ist erstaunlich, wie autonom sich der DAX bewegt", so Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.



Zinssorgen einerseits und die Freude über gute Perspektiven für den Chipkonzern NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) andererseits hätten am Donnerstag den Anlegern am US-Aktienmarkt eine Richtungsentscheidung lange erschwert. Am Ende des Tages habe wohl die Zuversicht überwogen, dass trotz steigender Zinsen eine harte Landung für die US-Wirtschaft noch vermieden werden könne. Insgesamt würden jedoch die Zinssorgen am Markt dominant bleiben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei zeitweise auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gefallen. Zum Börsenschluss habe es allerdings mit einem Zuwachs von 0,33% auf 33.153,91 Punkte wieder besser ausgesehen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Erholung an den US-Börsen habe für etwas Rückenwind gesorgt. In Tokio habe der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) um nach der Feiertagspause am Vortag 1,3% fester geschlossen. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN 145733) sei hingegen um 1,4% gesunken und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe um rund 1% nachgegeben.



Auf der Terminseite stehe am heutigen Freitag der Jahresbericht von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) im Fokus. Der Ludwigshafener Chemiegigant habe angekündigt, weltweit 2.600 Stellen streichen zu wollen. Im Blick stehe zudem die Aktie von Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA), die nach einem deutlichen Gewinnrückgang am Donnerstag unter Druck gestanden sei. Bei Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) wackele die Übernahme von Figma. Die Aktie sei nachbörslich unter Druck geraten. Unter Druck seien am Donnerstag auch die Aktien von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) und Lucid (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) geraten. Netflix senke die Abo-Preise, Lucid habe beim Ausblick enttäuscht. Im Mittelpunkt des Interesses dürften zudem weiteren Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) und FMC (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) stehen. (24.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte am Freitag wieder zulegen, so Marion Schlegel vom Anlagermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,4% im Plus auf 15.538 Punkte. Am Vortag habe der DAX bei 15.552 Punkten ein neues Wochenhoch erreicht, die Gewinne aber nicht ganz halten können. Auch das Jahreshoch liege mit 15.658 Punkten in Sichtweite.