Auf Jahresbasis entspreche der Wert den Erwartungen von 1,8% gegenüber einem vorherigen Wert von 0,7%. Ein Blick auf die obigen Daten zeige, dass die Industrieproduktion seit 2021 stagniere und in jüngster Zeit einen Aufschwung erlebt habe, der sich jedoch abgeschwächt habe. Einen erheblichen Rückgang habe der Bausektor verzeichnet.



Die Aktien von Jungheinrich (ISIN DE0006219934 / WKN 621993) würden im heutigen Handel Kursgewinne verzeichnen, nachdem die Ergebnisse des ersten Quartals besser als erwartet ausgefallen seien. Besonders erfreut hätten sich die Anleger über das höher als erwartet ausgefallene EBIT von 120,1 Millionen Euro (Prognose: 108,7 Millionen Euro) gezeigt. Der Umsatz des Unternehmens habe den Konsens der Analysten um 5,7% übertroffen. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit um mehr als 1% steigen.



Die ehemalige CTO des Immobilienkonzerns Vonovia, Frau Helene von Roeder, sei zum neuen CFO und Mitglied der Geschäftsleitung von Merck ernannt worden. von Roeder werde ihre neue Position ab dem 1. Juli antreten. Die Aktien von Merck würden derzeit mit einem Minus von knapp 1,1 Prozent gehandelt, die Aktien von Vonovia mit einem Minus von mehr als 2 Prozent.



Wie das deutsche Wirtschaftsministerium mitgeteilt habe, wolle die Regierung die Strompreise für die Industrie um 6 Cent pro kWh senken, um den vom Abschwung betroffenen energieintensiven Industrien zu helfen. Die Lösung werde den Bundeshaushalt voraussichtlich zwischen 25 und 30 Milliarden Euro kosten und solle bis 2030 gelten. Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe erklärt, eine solche Lösung werde sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auswirken und die Attraktivität des nationalen Industriesektors erhöhen.



Die Futures auf den deutschen Leitindex (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) würden heute höher notieren und erneut den Bereich der Widerstandsniveaus der letzten lokalen Höchststände (Zone knapp über 16.000 Punkte) testen (Quelle: xStation5 von XTB). (08.05.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erste Sitzung an den europäischen Märkten in dieser Woche bringt eine bessere Stimmung unter den Anlegern mit sich, die aufgrund der Welle des Freitags an der Wall Street und einer guten asiatischen Sitzung heute eifrig Aktien kaufen, so die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich in erster Linie auf die Daten aus Europa, insbesondere auf die Industrieproduktion in Deutschland und die Sentix-Stimmung in der Eurozone.Die deutsche Industrieproduktion sei mit -3,4% gegenüber dem Vormonat schlechter ausgefallen als erwartet. Erwartet worden sei ein Rückgang von 1,5% gegenüber dem Vormonat und ein vorheriger Anstieg von 2,0% gegenüber dem Vormonat. Es gebe keine Reaktion auf den Euro, da es sich um stark verzögerte Daten für März handle.