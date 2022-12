Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen Wochenauftakt legt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag wieder zu, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".



Dank starker Vorgaben von der Wall Street stehe vor den wichtigen Inflationsdaten aus den USA am Nachmittag ein Plus von rund 0,4 Prozent zu Buche. Die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen sei damit aber weiter intakt.



Die US-Börsen hätten am Montag kräftige Gewinne verzeichnet. Nachhaltig steigende Kurse dürfte es aber nur geben, wenn die Inflation in den USA nachlasse und der Druck auf die Notenbanken bezüglich weiterer Zinsanhebungen somit abebbe. Am Mittwoch und Donnerstag würden dann bereits die geldpolitischen Sitzungen von FED und EZB folgen, die ihre Schatten bereits vorauswerfen würden. (13.12.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



