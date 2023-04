- Erwartungen: 4,1 vs. erwartet +15,6 (zuvor 13,0)

- Aktuelle Lage: -32,5 vs. erwartet -40,0 (zuvor -46,5)



Die Aktien von MTU Aero (ISIN DE000A0D9PT0 / WKN A0D9PT) würden zu Beginn des heutigen Handels um fast 4% zulegen, nachdem das Unternehmen sehr gute vorläufige Ergebnisse veröffentlicht habe und damit besser ins Jahr gestartet sei, als bisher erwartet.



S&P Global habe das langfristige Rating der Adler-Gruppe (ISIN LU1250154413 / WKN A14U78) von CC auf SD herabgestuft, das niedrigste Rating auf der Ratingskala für Emittenten langfristiger Schuldtitel. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts seien die gesamten Darlehen und Anleihen von Adler auf 4,86 Milliarden Euro geschätzt worden. Ein Schuldner mit dem Rating "SD" (selective default) oder "D" sei mit einer oder mehreren seiner finanziellen Verpflichtungen, einschließlich gerateter und ungerateter, aber ohne hybride Instrumente, die als regulatorisches Kapital eingestuft würden, in Verzug oder zahle sie nicht gemäß den Bedingungen zurück.



Bernstein empfehle die Aktie der BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) weiterhin zum Kauf. Das Kursziel sei bei 72 Euro belassen worden.



Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) habe die Fluggesellschaft über Verzögerungen bei der Auslieferung seines meistverkauften Single-Aisle-Flugzeugs im Jahr 2024 informiert, wobei sich die Auslieferung von mehreren hundert Flugzeugen um etwa drei Monate verzögere. Airbus habe bestätigt, dass die Verzögerungen nicht auf eine Verschärfung der Probleme in der Struktur der Lieferkette seit der Änderung der Produktionspläne zu Beginn dieses Jahres zurückzuführen seien. Das Unternehmen habe die Produktionsziele für 2024 und darüber hinaus bestätigt. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit fast 1,2% verlieren.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag haben die meisten europäischen Aktienmärkte zugelegt, so die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich stets auf die Ergebnisse der Unternehmen, die ihre Zahlen für das erste Quartal 2023 vorlegen würden. Nicht minder wichtig sei heute die Veröffentlichung der Stimmung des ZEW-Instituts, die gemischt ausgefallen sei. An der Wall Street werde sich die Aufmerksamkeit auf die Ergebnisse der einzelnen Banken richten:- Bank of America (ISIN US0605051046 / WKN 858388) - vor der Markteröffnung- Johnson & Johnson (ISIN US4781601046 / WKN 853260) - vor der Markteröffnung- Bank of New York Mellon (ISIN US0640581007 / WKN A0MVKA) - vor der Markteröffnung- Goldman Sachs (ISIN US38141G1040 / WKN 920332) - vor der Markteröffnung- Lockheed Martin (ISIN US5398301094 / WKN 894648) - vor der Markteröffnung- Netflix (ISIN US64110L1061 / WKN 552484) - nach Börsenschluss