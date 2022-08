Der DAX sei vor kurzem unter die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals gefallen, jedoch sei es den Käufern gelungen, den Rückgang um die lokale Unterstützung bei 13.450 Punkten zu stoppen, die durch frühere Kursreaktionen markiert sei. Solange sich der Kurs darüber halte, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls einsetzen.



Die Aktien der TUI AG (ISIN DE000TUAG000 / WKN TUAG00) seien um über 1,0% gestiegen, obwohl der Reisekonzern im dritten Quartal einen operativen Verlust von 63 Mio. GBP ausgewiesen habe, da die Unterbrechungen des Flugverkehrs in Europa die Kosten erhöht hätten. Das Unternehmen erwarte jedoch, dass die Buchungen in diesem Sommer wieder auf das Niveau von vor der Pandemie ansteigen würden.



Die Aktien der E.ON SE (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) seien um 0,40% gestiegen, nachdem Europas größter Betreiber von Energienetzen den Wert seiner Beteiligung an der Gaspipeline Nord Stream 1 um rund 700 Mio. Euro gesenkt und dies mit "erhöhter Unsicherheit" über die Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine begründet habe. (10.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Indices notieren am Mittwoch trotz Schwäche im Technologiesektor leicht im Plus, so die Experten von XTB.Die Volatilität sei jedoch gedämpft, da die Anleger auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten im Laufe des Tages warten würden, die weitere Hinweise auf den Zinserhöhungspfad der FED geben könnten. Was die Daten betreffe, so sei der deutsche Verbraucherpreisindex im Juli um 0,9% gegenüber dem Vormonat gestiegen und sei im Jahresvergleich nur geringfügig auf 7,5% gesunken, was zeige, dass der Preisdruck weiterhin hoch sei.